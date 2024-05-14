SK hynix ускоренными темпами выведет на рынок память HBM4E в 2026 году

Новейшая HBM3E относится к пятому поколению памяти HBM, а ведущий поставщик в лице SK hynix уже сейчас рассматривает возможность вывода на рынок памяти седьмого поколения HBM4E к 2026 году. Это на год быстрее, чем планировалось ранее, а в дальнейшем шаг между выходами поколений HBM будет сокращён с двух лет до одного года. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru