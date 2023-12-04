SK hynix захватила почти 50 % рынка серверной оперативной памяти

Аналитики Omdia недавно выяснили, что на рынке памяти типа DRAM в целом доля SK hynix уже достигла 35 % и не так далека от позиций лидера Samsung Electronics, занимающего 39,4 %. Если рассматривать отдельно рынок серверной памяти, то SK hynix уже обошла своего главного соперника, заняв в третьем квартале 49,6 % сегмента и оставив Samsung не более 35,2 % в показателях выручки. Первая получила $1,85 млрд, вторая — $1,313 млрд. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru