Складной смартфон Honor Magic V2 стал дешевле на 40 тысяч рублей

Один из самых тонких в мире складных смартфонов Honor Magic V2 стал ещё доступнее покупателей в России. Как сообщается, с 31 мая стоимость гаджета, толщина корпуса которого в сложенном состоянии составляет всего 9,9 мм, станет значительно меньше — 139 990 руб., что по мнению экспертов, позволит удвоить его продажи. Компактных размеров корпуса Honor Magic V2 удалось достичь за счёт дизайнерских, инженерных и технологических новшеств, в том числе применения сверхлёгкого и ультракомпактного шарнира из титана и стали, а также двойной кремний-углеродной батареи ёмкостью 5000 мА·ч, толщина которой составляет всего 2,72 мм.

Источник: 3dnews.ru