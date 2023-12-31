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Складные смартфоны так и не смогли стать массовыми, но производители не отчаиваются

Все крупные производители смартфонов, за исключением Apple, делают ставку на то, что складные смартфоны помогут оживить тускнеющий рынок мобильных устройств. При этом массового потребителя эти гаджеты привлечь по-прежнему неспособны, пишет Financial Times. Складные устройства, внутренний экран которых раскрывается горизонтально или вертикально, едва смогли захватить более 1 % от продаж всех смартфонов в мире, — и это спустя пять лет с их появления. Но ставшая основателем данного сегмента Samsung наращивает усилия по выпуску складных смартфонов и увеличивает вложения в маркетинг. Компания указывает на оценки аналитиков Counterpoint Research, которые уверены, что к 2027 году доля складных моделей в сегменте смартфонов по цене от $600 превысит треть.
Источник: 3dnews.ru

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