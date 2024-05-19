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Скоропортящийся контент: четверть существовавших с 2013 по 2023 годы веб-страниц пропали из интернета

Интернет представляет собой невообразимо большое хранилище данных, насчитывающее сотни миллиардов проиндексированных веб-страниц. Можно подумать, что веб-пространство с годами только расширяется, но на деле это не совсем так. Новое исследование Pew Research Center наглядно показывает, насколько непродолжительный период времени существует веб-контент. Источник изображения: geralt / Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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