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Скриншотер Shutter получил поддержку Wayland

Скриншотер Shutter получил поддержку Wayland

Популярный инструмент для создания скриншотов Shutter получил поддержку сеанса Wayland. Это стало возможным благодаря усилиям разработчика Маурицио В., который адаптировал Shutter для работы в современных сессиях Wayland, используемых большинством крупных дистрибутивов Linux, включая Ubuntu.

Shutter –– это продвинутое приложение для создания скриншотов, предлагающее больше функций и возможностей, чем стандартные инструменты. Оно поддерживает:

  • создание скриншотов с задержкой;
  • загрузку скриншотов напрямую на Imgur;
  • мощный редактор изображений для аннотаций со стрелками, текстом, рисунками от руки, пикселизацией/размытием участков, водяными знаками и многим другим.

Несмотря на то, что некоторые функции Shutter не работают вне X11, основные возможности, включая инструменты аннотаций, доступны и работают отлично.

Для установки Shutter на Wayland в Ubuntu 23.10 необходимо сначала удалить любую существующую версию, установленную из репозиториев Ubuntu или других источников.

Удалить Shutter можно следующей командой:

sudo apt remove shutter

Затем скачайте последнюю версию установщика deb-пакета с GitHub. Shutter для Wayland поддерживает только Ubuntu 23.10, и для установки лучше всего воспользоваться инструментом dpkg. Откройте терминал в папке с deb файлом и выполните команду установки:

sudo dpkg -i shutter-on-wayland_0.99.4-6_all.deb sudo apt install -f

Разработчик также предупреждает, что Shutter на Wayland иногда зависает при первом запуске после установки. Если это произойдет, советуем перезагрузить систему.

Источник: linux.org.ru

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