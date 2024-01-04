Скриншотер Shutter получил поддержку Wayland

Популярный инструмент для создания скриншотов Shutter получил поддержку сеанса Wayland. Это стало возможным благодаря усилиям разработчика Маурицио В., который адаптировал Shutter для работы в современных сессиях Wayland, используемых большинством крупных дистрибутивов Linux, включая Ubuntu.

Shutter –– это продвинутое приложение для создания скриншотов, предлагающее больше функций и возможностей, чем стандартные инструменты. Оно поддерживает:

создание скриншотов с задержкой;

загрузку скриншотов напрямую на Imgur;

мощный редактор изображений для аннотаций со стрелками, текстом, рисунками от руки, пикселизацией/размытием участков, водяными знаками и многим другим.

Несмотря на то, что некоторые функции Shutter не работают вне X11, основные возможности, включая инструменты аннотаций, доступны и работают отлично.

Для установки Shutter на Wayland в Ubuntu 23.10 необходимо сначала удалить любую существующую версию, установленную из репозиториев Ubuntu или других источников.

Удалить Shutter можно следующей командой:

sudo apt remove shutter

Затем скачайте последнюю версию установщика deb-пакета с GitHub. Shutter для Wayland поддерживает только Ubuntu 23.10, и для установки лучше всего воспользоваться инструментом dpkg. Откройте терминал в папке с deb файлом и выполните команду установки:

sudo dpkg -i shutter-on-wayland_0.99.4-6_all.deb sudo apt install -f

Разработчик также предупреждает, что Shutter на Wayland иногда зависает при первом запуске после установки. Если это произойдет, советуем перезагрузить систему.

Источник: linux.org.ru