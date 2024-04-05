Слабый спрос на iPhone подорвал выручку Foxconn в прошлом квартале, но в этом компания рассчитывает на рост

Полноценный квартальный отчёт Foxconn опубликует только 14 мая, а пока компания располагает только финансовой статистикой за март, а потому об итогах первого квартала текущего года может судить, опираясь лишь на укрупнённые показатели. Выручка компании сократилась на 9,6 % в годовом сравнении до $41,2 млрд, но в текущем квартале Foxconn рассчитывает на её рост. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru