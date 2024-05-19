Slack попался на самовольном использовании переписок пользователей для обучения ИИ

Популярный мессенджер Slack тайно собирал личные сообщения, файлы и данные корпоративных пользователей для обучения своих ИИ-инструментов. Пользователи автоматически подписывались на такой сбор данных, по сути, не давая на это согласия. Источник изображения: Scott Webb/Unsplash

Источник: 3dnews.ru