Следующая версия Apple Watch сможет наблюдать за артериальным давлением и выявлять апноэ

В этом году Apple внесла ряд изменений в линейку смарт-часов Apple Watch. Однако более существенные изменения, в том числе в плане появления новых функций, будут реализованы в Apple Watch, которые компания представит в 2024 году. Об этом рассказал журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), отметив, что новые функции сделают смарт-часы Apple значительно более привлекательными. Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru