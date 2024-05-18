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Слухи: Apple готовит сверхтонкий iPhone 17 — он выйдет в 2025 году и будет дороже iPhone 17 Pro Max

Apple разрабатывает ультратонкую версию смартфона iPhone 17, выход которого запланирован на 2025 год. Об этом, со ссылкой на достоверные источники, сообщает Reuters. Предполагается, что гаджет будет оснащен процессором A19 и обойдется покупателям дороже, чем iPhone 17 Pro Max. Источник изображения: Paolo Giubilato/Unsplash
Источник: 3dnews.ru

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