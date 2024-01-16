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Слухи: дату выхода Senua’s Saga: Hellblade II объявят на Developer_Direct, но инсайдер сделал это раньше

Приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II от принадлежащей Microsoft студии Ninja Theory заявлен на 2024 год, однако точной датой выхода разработчики делиться не спешат. Вместо них это сделал инсайдер eXtas1s. Источник изображений: Xbox
Источник: 3dnews.ru

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