Слухи: дату выхода Senua’s Saga: Hellblade II объявят на Developer_Direct, но инсайдер сделал это раньше

Приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II от принадлежащей Microsoft студии Ninja Theory заявлен на 2024 год, однако точной датой выхода разработчики делиться не спешат. Вместо них это сделал инсайдер eXtas1s. Источник изображений: Xbox
Источник: 3dnews.ru
Приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II от принадлежащей Microsoft студии Ninja Theory заявлен на 2024 год, однако точной датой выхода разработчики делиться не спешат. Вместо них это сделал инсайдер eXtas1s. Источник изображений: Xbox