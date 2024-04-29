Слухи: неанонсированная MMORPG по «Игре престолов» отправит геймеров на Север к Джону Сноу

На пике популярности, пришедшемся на выход сериала, фэнтезийная франшиза «Игра престолов» недосчиталась MMORPG по мотивам, и, как сообщает портал Redanian Intelligence, южнокорейская корпорация Nexon собирается заполнить этот пробел. Источник изображений: HBO

Источник: 3dnews.ru