Слухи: новая Total War отправит игроков во вселенную «Звёздных войн»

За 24 года серия глобальных стратегий Total War от Creative Assembly успела занести игроков в феодальную Японию, средневековую Европу и Древний Египет, но далёкая-далёкая галактика до недавних пор оставалась за гранью досягаемости. Источник изображения: Petroglyph

Источник: 3dnews.ru