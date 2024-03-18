Слухи о появлении нейросети Google Gemini в будущих iPhone привели к росту акций Alphabet и Apple

Сегодня информационное агентство Bloomberg сообщило, что Alphabet и Apple «ведут активные переговоры» об использовании некоторых функций искусственного интеллекта Google Gemini в следующем поколении iPhone, которое будет представлено в 2024 году. После этого сообщения акции Alphabet и Apple подорожали более чем на 7 % и 2 % соответственно. Источник изображения: Freepik

Источник: 3dnews.ru