Слухи: платформа Assassin’s Creed Infinity станет рассадником микротранзакций и будет включать игры по подписке

Французский блогер и датамайнер j0nathan, специализирующийся на играх Ubisoft, поделился потенциальными подробностями платформы Assassin’s Creed Infinity, с которой компания связывает будущее франшизы. Источник изображения: Steam ($ýnd!¢@t€Kn!Ght™)

Источник: 3dnews.ru