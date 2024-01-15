Слухи: сборник ремастеров Gears of War ещё никогда не был так близок к анонсу

Мельница слухов вокруг потенциального сборника переизданий приключенческих боевиков Gears of War завертелась ещё несколько лет назад, однако новостей о проекте всё нет. Если верить новому источнику, ждать осталось недолго. Источник изображений: Xbox

Источник: 3dnews.ru