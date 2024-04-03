Слухи: Sony готовит презентацию PlayStation Showcase, на которой «гарантированно» анонсируют дату выхода ремейка Silent Hill 2

Журналист Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) в недавнем выпуске подкаста Giant Bombcast обмолвился, где и когда ремейк культового хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team может получить дату выхода. Источник изображения: Konami

Источник: 3dnews.ru