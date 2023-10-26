Смарт-часы Galaxy Watch 7 станут первым устройством Samsung на базе 3-нм процессора Exynos

Компания Samsung намерена начать производство 3-нанометровых чипов в следующем году, а освоить производство продукции по техпроцессам 2 нм и 1,4 нм планируется в 2025 и 2027 годах соответственно. По сообщениям сетевых источников, первым устройством Samsung с фирменным 3-нанометровым процессором станут смарт-часы Galaxy Watch 7, которые должны выйти во второй половине следующего года. Источник изображения: sammobile.com

Источник: 3dnews.ru