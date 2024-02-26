Смарт-колонка Apple HomePod с ЖК-дисплеем выйдет не раньше 2025 года

По сообщениям сетевых источников, компания Apple не отказалась от создания смарт-колонки HomePod с прямоугольным ЖК-дисплеем. Журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) считает, что запуск этого устройства вряд ли состоится раньше 2025 года, если вообще состоится. Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru