Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349

Стартап Brilliant Labs представил умные очки Frame на открытой платформе с мультимодальным ИИ, с помощью которых можно осуществлять поиск в Сети, выполнять перевод текста или разговора, генерировать картинки и т. д. Источник изображений: Brilliant Labs

Источник: 3dnews.ru