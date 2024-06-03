Агентство национальной безопасности США (АНБ) предупредило о растущих угрозах безопасности мобильных устройств. Регулярное выключение телефона, отключение Bluetooth, когда он не нужен, и использование только надежных аксессуаров — это лишь некоторые рекомендации, которые дала спецслужба. Источник изображения: Kandinsky

Источник: 3dnews.ru