Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra показался на живых фото со знакомым дизайном

В Сети появились фотографии готовящегося к выпуску флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra, презентация которого, по слухам, состоится 17 января 2024 г. вместе с другими моделями серии Galaxy S24 компании Samsung. На утёкшем фото представлена версия Galaxy S24 Ultra в серебристом цвете. Источник изображений: GSMArena.com

Источник: 3dnews.ru