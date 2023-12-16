Смартфоны Google Pixel научились скрывать пользовательские фото и данные от работников сервисных центров

Google представила так называемый «режим ремонта» для смартфонов Pixel, который обеспечивает конфиденциальность личных данных владельца устройства в то время, как устройство будет находиться на ремонте в мастерской. Для использования этого режима необходима ОС Android 14 и минимум 2 Гбайт свободного места. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru