На мероприятии VivaTech в Париже компания Honor провела презентацию, в ходе которой рассказала о новой четырёхуровневой архитектуре искусственного интеллекта, которая впервые будет представлена в смартфоны серии Honor 200 — их анонс состоится 12 июня. Смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro первыми получат новую разработанную компанией архитектуру ИИ. Она будет включать в себя помощника Google Gemini и генератор изображений Imagen 2. На базовом уровне архитектура предусматривает ИИ, работающий на разных устройствах и ОС, который станет основой открытой экосистемы. Второй уровень отвечает за взаимодействие человека и компьютера на основе намерений пользователя.

Источник: 3dnews.ru