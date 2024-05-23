Бренд смартфонов и умных устройств Tecno сообщил, что новые смартфоны серии Camon 30 получат три года обновлений операционной системы до версии Android 16 и поддержку обновлений патчей безопасности в течение такого же периода. Tecno стремится к улучшению пользовательского опыта и обеспечению безопасности данных, а также предоставлению пользователям выпускаемых устройств надёжного и безопасного цифрового пространства.

Источник: 3dnews.ru