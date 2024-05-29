«Смута» получила первые улучшения боевой системы и исправления ошибок, которые «делали очень больно игрокам»

Разработчики из российской Cyberia Nova сообщили о выходе патча 1.0.6 для своего исторического ролевого боевика «Смута». Об основных особенностях обновления в специальном ролике рассказал продюсер студии Андрей Белов. Источник изображений: Cyberia Nova

Источник: 3dnews.ru