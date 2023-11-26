Снижение активности венчурных инвестиций в Китае всё равно не мешает стране занимать второе место после США

Венчурные инвестиции в современном мире являются важным фактором, определяющим развитие науки и технологий, поскольку они подпитывают стартапы — молодые компании, вложения в капитал которых могут обернуться как потерями, так и высокими доходами. В Китае соответствующая активность за прошедшее с начала время года снизилась почти на 30 %, разрушая надежды на восстановление местной экономики. Источник изображения: Micron Technology

Источник: 3dnews.ru