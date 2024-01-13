Снижение цен в Китае, остановка предприятия в Берлине и рост зарплат сотрудников в США вызвали падение курса акций Tesla

Прошлый год Tesla завершила уже не в статусе крупнейшего производителя электромобилей в мире, а новый год она начинает с не очень хороших новостей. Атаки хуситов на торговые суда в Красном море заставляют компанию на пару недель остановить сборку электромобилей в Германии, конкуренция вынуждает снижать цены в Китае, а влияние профсоюзов в США косвенно вынуждает Tesla поднять зарплаты в США. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru