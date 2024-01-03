Snoop Project v1.4.0

Основная функциональность Snoop Project — выслеживать «username» в публичных данных, дополнительно присутствуют различные OSINT-плагины.

Snoop Project внесён в реестр отечественного ПО РФ с заявленным кодом 26.30.11.16: Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий: №7012 приказ 07.10.2020 №515.

Snoop Project разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных (собственная БД). На данный момент Snoop выслеживает nickname по 3.7K интернет-ресурсам (в полной версии) и по самым популярным ресурсам (в демо-версии).

Подготовлены готовые сборки для OS GNU/Linux и Windows, из исходников собирается и в Termux (Android) https://github.com/snooppr/snoop/releases

Список изменений:

Расширена поисковая web-base Snoop ↑ 3700+ сайтов.

Ускорен поиск в Snoop for GNU/Linux ~ на 140% т.е. почти в 2.5 раза! (при скорости интернет соединения не менее 12 Мбит/с поиск ‘username’, используя БД Snoop full версии, в quick-режиме ‘–quick/-q’ длится менее 1-й минуты).

Ускорен запуск Snoop Project build version на старых ПК с OS Windows/HDD.

Добавлен новый и умный алгоритм автоопределения явно не указанных/проблемных/перепутанных кодировок сайтов при поиске в различных режимах.

Добавлено больше информативности в CLI при поиске по сокращенной БД, используя опции фильтры: ‘–site/–exclude/–include’ (кол-во веб сайтов при сужении поиска отображается в квадратных скобках справа от общего кол-ва сайтов БД).

Изменен порог оповещения о Bad_raw: поднят c 2% до 2.5%.

Форматирование. Улучшено стилизирование инфострок в CLI на небольших/сжатых по размеру терминалах, например, в CLI Termux на Android (добавлены авто отступы строк с учетом пользовательского CLI-окружения). Переработан внешний вид премиальных предложений, которые действуют для всех пользователей Snoop full version.

Обновлен HTML-отчёт: изменены стили кнопок; добавлена подсветка, увеличение строки из списка websites при наведении курсора, двигаясь по списку при выборе ресурса сложно теперь промахнуться; удалена дублирующая строка/тавтология о том, на скольких ресурсах найден ‘username’; в Snoop demo version добавлена парочка упоминаний об использовании demo версий/просьба о пожертвовании на развитие проекта/full; увеличена визуальная составляющая группировки флагов стран; добавлено отображение title(s) саундтреков при наведении на них курсора.

Исправлено автотестирование сети в режиме вербализации ‘–verbose/-v’ в случае, когда тесты иногда проваливались из-за отказа некоторых серверов принимать соединение по незащищенному каналу.

Во всех версиях Snoop убран звук из CLI (звуковые оповещения об ошибках и об окончании поиска).

К Snoop full version добавлены light сборки, позволяющие запукать ПО почти мгновенно.

Android. Немного ускорен поиск в режиме вербализации.

Android. Если пользователь предпочитает открывать html-отчеты вручную и из своего GUI ФМ, то теперь подтягиваются и все стили.

Обновлены плагины ‘GEO_IP/domain’ и ‘ReverseVgeocoder’ до новых версий. Расширена визуализация данных в html-отчетах в Snoop full версиях, в частности добавлены: чекбокс фильтрации данных по странам; графики со статистикой по странам, регионам, объектам, провайдерам; новый слой — топокарты, меняется по клику/свайпу; режим переключения в полный экран; авто отображение координат в любой точке на карте; масштаб линейки; памятка, отображающая статистику по InvalidData; copyright; поиск; в плагине ‘ReverseVgeocoder’ увеличен масштаб покрытия/точности от 10-100 раз по округам/объектам в RU; EU и CIS локациях.



Внимание! Для того, чтобы воспользоваться всеми обновлениями, если ранее пользователь уже пользовался старыми сборками Snoop, нужно сбросить кэш (разовая операция):

snoop_cli —autoclean

если пользователь предпочитал использовать Snoop в исходной форме, обновить библиотеки:

cd ~/snoop && python3 -m pip install -r requirements_android.txt #Android;

cd ~/snoop && python3 -m pip install -r requirements.txt #Desktop

Источник: linux.org.ru