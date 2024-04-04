Национальная ускорительная лаборатория SLAC завершила производство самой большой в мире цифровой камеры. Этот инструмент массой 3 т с диаметром объектива 1,5 м и габаритами с небольшой автомобиль готовят к отправке в Чили для установки на 8-м телескоп Simonyi в обсерватории имени Веры Рубин. Транспортировка будет настолько ответственной, что для проверки маршрута по нему предварительно проехал облепленный датчиками массогабаритный макет камеры. Источник изображений: SLAC

Источник: 3dnews.ru