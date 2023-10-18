Социальная сеть X попробует бороться с ботами при помощи обязательной подписки

Эксперименты бывшей Twitter с использованием платной подписки в качестве способа борьбы со спамом и дезинформацией не прекращаются. В Сети уже появлялись слухи о том, что ценовая политика X будет делить подписчиков на три уровня с точки зрения объёмов демонстрации рекламы, но теперь в Новой Зеландии и на Филиппинах стартовал другой эксперимент, который предусматривает взимание $1 в год со всех пользователей. Источник изображения: X

Источник: 3dnews.ru