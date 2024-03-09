Соцсеть X Илона Маска запустит аналог YouTube для умных телевизоров

Компания X Илона Маска (Elon Musk), владелец одноимённой соцсети, вскоре запустит приложение для SmartTV, сообщил ресурс Fortune со ссылкой на информированный источник. По словам источника, приложение выйдет на следующей неделе, и оно выглядит «идентично» телевизионному приложению YouTube. Поначалу приложение будет доступно на телевизорах Amazon и Samsung. Источник изображения: X

Источник: 3dnews.ru