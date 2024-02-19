SoftBank бросит вызов NVIDIA с помощью ИИ-ускорителей на Arm

Если верить слухам, основатель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) не одинок в своих стремлениях составить конкуренцию NVIDIA в сфере разработки и производства чипов для ускорителей вычислений, применяемых в работе систем искусственного интеллекта. Основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), по данным Bloomberg, собирается для реализации собственного проекта в этой сфере привлечь до $100 млрд. Источник изображения: SoftBank

Источник: 3dnews.ru