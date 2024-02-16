«Софтлайн» завершил 2023 год с рекордными за всю историю показателями

ПАО «Софтлайн» (ранее — АО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, созданный в результате разделения российской и нероссийской (в лице Noventiq) частей бизнеса Softline, объявил неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год. В отчёте «Софтлайн» сообщается, что компания достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Оборот «Софтлайн» в 2023 году составил 91,5 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 29 %. При этом оборот от продажи собственных решений увеличился более чем в 3 раза до 21,4 млрд руб. Наибольший рост оборота был зафиксирован от продажи собственных услуг и облачных решений (+265 % г/г) и от продажи собственных ПО и других продуктов, выросший в 14 раз. В свою очередь, продажи сторонних решений увеличились на 9 %.

Источник: 3dnews.ru