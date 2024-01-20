Solidigm начала продажи самого ёмкого в мирe NVMe SSD — 61,44 Тбайт стоят менее $4000

Компания Solidigm, по сообщению TechRadar, начала приём заказов на самый вместительный в мире QLC NVMe SSD, предназначенный для применения в СХД высокой плотности для дата-центров. Речь идёт об изделии D5-P5336, способном вмещать 61,44 Тбайт информации. Устройство было представлено летом прошлого года. Оно имеет формат E1.L; задействован интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4). В конструкции применены 192-слойные микрочипы флеш-памяти QLC 3D NAND. Стоит отметить, что данный накопитель является наиболее ёмким среди «обычных» NVMe SSD. Проприетарные решения Pure Storage DFM и IBM FlashCore предлагают до 75 Тбайт и до 114 Тбайт (с учётом компрессии) соответственно. Кроме того, существуют SATA-накопители Nimbus ExaDrive ёмкостью 64 Тбайт (QLC) и 100 Тбайт (TLC), которые три года назад оценивались в $11 тыс. и $40 тыс. соответственно.

Источник: 3dnews.ru