Солнечные электростанции поразила эпидемия треснувших стёкол — объяснения ей пока не нашли

Управляющие крупными солнечными электростанциями по всему миру бьют тревогу. Появилось множество сообщений о случаях повреждения фотопанелей без видимых причин. Анализ ситуации по горячим следам показал, что в этом могут быть виноваты изменившиеся технологии производства панелей, что не в полной мере было учтено во время тестирования готовой продукции на производстве. Источник изображения: PVEL

Источник: 3dnews.ru