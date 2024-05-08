Sonos готовится выпустить премиальные наушники Ace со звуком Dolby Atmos

Новые беспроводные наушники Sonos Ace получат премиум-функции, как у Sony WH-1000XM5 и Apple AirPods Max с активным шумоподавлением, технологией пространственного звука и 30 часами автономной работы, а также другими интересными функциями. Источник изображения: Sonos

Источник: 3dnews.ru