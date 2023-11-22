Sonos выйдет за пределы колонок и саундбаров — компания готовит наушники и ТВ-приставку

Компания Sonos, известная как производитель умных колонок и звуковых панелей, решила расширить ассортимент. В апреле 2024 года в продажу поступят первые наушники бренда, а в конце года выйдет и дебютная телеприставка Sonos, сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на анонимный источник. Источник изображений: sonos.com

Источник: 3dnews.ru