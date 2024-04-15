Источники портала The Verge подтвердили, что компания Sony готовит к выпуску более мощную версию игровой приставки PlayStation 5, которая, вероятно, будет называться PlayStation 5 Pro. Они также подтвердили основные технические характеристики будущей консоли, о которых стало известно ещё в середине марта от другого источника. В то же время инсайдеры предоставили дополнительные детали. Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru