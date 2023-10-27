Sony полностью ликвидировала дефицит PlayStation 5 и сформировала предпраздничный запас

Наличие PlayStation 5 в полной мере обеспечено в магазинах по всему миру, и уже в этом году Sony, наконец, достигнет своей цели по продаже 25 млн единиц консолей. Об этом сообщил в интервью CNBC глава отдела бизнес-операций Sony Эрик Лемпель (Eric Lempel). Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru