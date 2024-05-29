ProHoster > Блог > Новости интернета > Sony всё-таки подтвердила майский выпуск State of Play — где и когда смотреть, что могут показать

Sony всё-таки подтвердила майский выпуск State of Play — где и когда смотреть, что могут показать

Журналист Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) не обманул: в мае действительно пройдёт игровая презентация Sony. Впрочем, вместо масштабной PlayStation Showcase зрителей ждёт State of Play. Источник изображений: Sony Interactive Entertainment
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий