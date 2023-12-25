Sony займётся экспансией выпуска датчиков изображений с расчётом на Китай и новые сегменты рынка

Компания Huawei Technologies до введения жёстких американских санкций была одним из крупнейших покупателей датчиков изображений Sony, которые использовались в китайских смартфонах марок Huawei и Honor. Теперь Sony сосредоточена на обслуживании заказов Apple, но параллельно она хочет охватить и китайский рынок, а заодно освоить новые рыночные ниши, ради чего расширяет своё производство датчиков изображений. Источник изображения: Sony

Источник: 3dnews.ru