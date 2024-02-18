Сообщения о массовых возвратах Apple Vision Pro недовольными покупателями оказались ложью

Сообщения о том, что покупатели в массовом порядке возвращают гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro в розничные магазины Apple из-за дискомфорта при её использовании, оказались ложными, пишет ресурс AppleInsider. Политика Apple допускает возврат приобретённых устройств в течение 14 дней с момента покупки практически по любой причине, при условии, что продукт возвращается в полной комплектации.

Источник: 3dnews.ru