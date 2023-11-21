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Сооснователь Cruise Дэниел Кан покинул компанию вслед за генеральным директором

Осень этого года оказалась богатой на потрясения для американских компаний технологического сектора. В отличие от кризиса OpenAI, который в публичной плоскости развивался стремительно, проблемы компании Cruise назревали с начала октября, когда власти Калифорнии отозвали у неё лицензию на коммерческие перевозки пассажиров на беспилотных такси после ДТП с пешеходом. На этой неделе в отставку подал не только генеральный директор Cruise, но и его компаньон и коллега Дэниел Кан (Daniel Kan). Источник изображения: Cruise
Источник: 3dnews.ru

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