Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.0

Опубликован выпуск проприетарного браузера Vivaldi 6.0, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Вносимые в кодовую базу Chromium изменения проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новом выпуске:

Возможность создавать собственные наборы пиктограмм для кнопок интерфейса браузера, расширяющие возможности персонализации браузера. Данная функция доступна в настройках темы оформления Vivaldi. Одновременно разработчики объявили конкурс на лучший набор иконок для Vivaldi.

Поддержка рабочих пространств, позволяющих легко сгруппировать большой массив открытых вкладок в отдельные тематические пространства. После этого можно в один клик переключаться, например, между рабочими и персональными вкладками.

В почтовом клиенте Vivaldi добавлена возможность перетаскивания мышью сообщений между представлениями и папками.

Расширены возможности редакции браузера для платформы Android.

Источник: opennet.ru