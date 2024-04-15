Спустя 20 лет разработки состоялся релиз OpenTTD 14.0.
Главные изменения в новой версии:
- Возможность замедлять календарное время в игре вплоть до полной остановки, не замедляя движение транспорта, что приводит к замедлению устаревания транспорта, открывая игрокам новый игровой процесс.
- Значительное улучшение алгоритмов поиска пути кораблями. Больше никаких потерявшихся кораблей, что открывает возможность играть, используя только морскую инфраструктуру.
- Разгруппировка автотранспорта, решающая проблему пробок на маршрутах.
- Опциональная интеграция с социальными платформами, такими как Steam, Discord, GOG Galaxy, позволяющая вашим друзьям игрокам видеть, на какой карте вы играете и играете ли вы на сервере или локально (в дальнейшем планируется расширение данной возможности).
- Опциональный сбор информации о использованных настройках после каждой игры, который поможет разработчикам понять какие опции в OpenTTD используются игроками, а какие нет. После первого запуска игры вам будет предложено участие в данной опции, от которой вы можете отказаться или согласиться.
- Улучшения графического интерфейса, главным из которых является поддержка масштабируемых шрифтов.
- Упрощение игры для новых игроков — добавлена кнопка «Помощь и руководства», пересмотрены настройки игры по умолчанию с целью включения современных возможностей игры, режим «Читы» переименован в режим «Песочница», чтобы не смущать игроков тем, что читы это плохо.
- Различные исправления и изменения, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке.
Источник: linux.org.ru