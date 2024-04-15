ProHoster > Блог > Новости интернета > Состоялся релиз OpenTTD 14.0

Состоялся релиз OpenTTD 14.0

Состоялся релиз OpenTTD 14.0

Спустя 20 лет разработки состоялся релиз OpenTTD 14.0.

Главные изменения в новой версии:

  • Возможность замедлять календарное время в игре вплоть до полной остановки, не замедляя движение транспорта, что приводит к замедлению устаревания транспорта, открывая игрокам новый игровой процесс.
  • Значительное улучшение алгоритмов поиска пути кораблями. Больше никаких потерявшихся кораблей, что открывает возможность играть, используя только морскую инфраструктуру.
  • Разгруппировка автотранспорта, решающая проблему пробок на маршрутах.
  • Опциональная интеграция с социальными платформами, такими как Steam, Discord, GOG Galaxy, позволяющая вашим друзьям игрокам видеть, на какой карте вы играете и играете ли вы на сервере или локально (в дальнейшем планируется расширение данной возможности).
  • Опциональный сбор информации о использованных настройках после каждой игры, который поможет разработчикам понять какие опции в OpenTTD используются игроками, а какие нет. После первого запуска игры вам будет предложено участие в данной опции, от которой вы можете отказаться или согласиться.
  • Улучшения графического интерфейса, главным из которых является поддержка масштабируемых шрифтов.
  • Упрощение игры для новых игроков — добавлена кнопка «Помощь и руководства», пересмотрены настройки игры по умолчанию с целью включения современных возможностей игры, режим «Читы» переименован в режим «Песочница», чтобы не смущать игроков тем, что читы это плохо.
  • Различные исправления и изменения, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий