Сотни изменений и новый рекорд онлайна в Steam: ПК-версия Stardew Valley получила долгожданный патч 1.6

Как и было обещано, 19 марта для ПК-версии симулятора фермерской жизни Stardew Valley от разработчика Эрика Барона (Eric Barone) вышло масштабное обновление 1.6. Патч помог игре добиться нового уровня популярности в Steam. Источник изображения: ConcernedApe

Источник: 3dnews.ru