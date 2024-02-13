Сотня спутников Starlink упадёт на Землю из-за брака, допущенного при их производстве

SpaceX сообщила в понедельник о решении вывести с орбиты 100 спутников Starlink первого поколения в связи с потенциальным дефектом, который может в какой-то момент привести к их полному выходу из строя, пишет ресурс PCMag. Хотя спутники продолжают функционировать, компания решила свести их с орбиты в связи с риском потерять в дальнейшем над ними контроль в случае полного отказа оборудования. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru