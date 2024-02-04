Сотрудничество Samsung с Baidu вряд ли поможет поднять продажи смартфонов Galaxy S24 в Китае

Выводя новые флагманские смартфоны семейства Galaxy S24 на китайский рынок, компания Samsung Electronics сделала ставку на сотрудничество с местным поисковым гигантом Baidu, обеспечив интеграцию профильных сервисов китайского партнёра на свои устройства. Эксперты считают, что данный шаг не будет способствовать популяризации смартфонов Samsung на китайском рынке. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru