Сотрудники Apple нарекли собственный электрокар «Титаником»: NYT рассказала, как тонул Project Titan

Поскольку Apple долгие годы вела проект разработки электромобиля без официальной огласки, судить о его закрытии мы тоже можем только по публикациям в прессе. Издание The New York Times продолжает смаковать эту историю и заявляет, что работавшие над проектом сотрудники Apple за глаза называли Project Titan «Титаником», словно предчувствуя его незавидную судьбу. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru